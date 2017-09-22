В правительстве Мексики отмечают, что до сих пор считаются пропавшими еще около 200 человек. В населенные пункты близ Фуэго власти Мексики отправляют современные передвижные модули.

Количество жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 99 человек. Такие данные хранятся в открытом доступе на официальных сайтах ее Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения. Как стало известно, граничащая с республикой Мексика выразила желание помочь властям Гватемалы. Она обещала отправить туда специальную медицинскую технику, а также хороших специалистов.

Ранее СМИ сообщали о том, что шестеро детей, которые сильно пострадали в ходе извержения, будут доставлены в США для прохождения реабилитации в специальном госпитале. Их забрали на отдельном оборудованном самолете.