Перегнула палку при самообороне:в Тверской области женщину посадили за неумышленное убийство

В одном из районных судов Тверской области на скамье подсудимых оказалась женщина, которая превысила применение самообороны по отношению к мужу. Так, во время семейного торжества между супругами произошла перепалка, которая перешла в потасовку.

Мужчина, придя в бешенство, ударил подсудимую около пятидесяти раз в область головы, туловища и конечностей и угрожал ей ножом, нанеся около трёх ударов его рукояткой по голове и лицу своей супруги.

Тем временем женщина, улучив подходящий момент, когда нападавший отвлёкся, выхватила холодное оружие из руки своего супруга и, предотвратив очередной удар рукояткой по голове, вонзила нож в его грудь несколько раз. Мужчина скончался на месте, не дождавшись медиков. Подсудимая, признав свою вину, в качестве меры наказания получила ограничение свободы на один год в колонии общего режима.

Так как приговор не был обжалован ни одной стороной в течение двух недель, он уже является законно действующим.