В Иванове 36-летнему работнику швейной фабрики оторвало руку
Рабочий, который не был официально трудоустроен на ООО Швейная фабрика «Осень», выполнял работы на чесальном оборудовании. Правая рука мужчины оказалась внутри устройства, от чего тот получил сильнейшую травму и лишился конечности.
По факту случившегося инцидента в СК РФ по региону уже возбудили уголовное дело. В пресс-службе ведомства отметили, что мужчина, лишившийся руки в станке на швейной фабрике, не знал правил охраны труда и не был осведомлен о технике безопасности.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований об охране труда, ведь они повлекли за собой тяжкий вред для здоровья человека. Следственный комитет продолжает расследование. Сообщается, что мужчина работал с чесальным оборудованием. В результате действий, которые не были выполнены в соответствии с правилами безопасности, рука мужчина оказалась внутри станка. В итоге, конечность оторвало.