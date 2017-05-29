Красноярцев возмутило безразличное отношение двух женщин к жертве ДТП

Женщины просто прошли мимо сбитого автомобилем мужчины и даже не отреагировали, не попытались оказать помощь. Именно это и возмутило пользователей соцсети.

Как стало известно, вечером 6 июня в Красноярске на улице Мичурина произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Данный инцидент попал на камеру видеорегистратора, где можно рассмотреть, как мужчина начинает переходить дорогу по зебре в плотном потоке машин и его внезапно сбивает машина.

От удара он падает на дорогу и в этот момент с противоположной стороны начинают переходить дорогу две женщины. Они просто прошли мимо пострадавшего и не поинтересовались, нужна ли ему помощь. Это возмутило пользователей соцсетей, они отметили, что скоро все так будут жить, не замечая никого вокруг.

Многие даже задались вопросом, каких детей воспитают эти безразличные женщины, а другие поддержали выбор женщин. Они отметили, что на такое поведение у них могут быть свои причины, потому осуждать их не стоит.

Отметим, что сам водитель, наехавший на пешехода, остановился и сразу же бросился на помощь пострадавшему, схватившись за голову.