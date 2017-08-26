Коснулся дна: российский танкер с дизелем задел грунт в Керченском проливе

5 июня судно "Волгонефть-214" пересекало пролив и задело дно между первыми и вторыми буями. Так в среду объявил Алексей Кравченко, глава пресс-службы Росморречфлота.

Пресс-секретарь ведомства приводит данные начальника смены порта Кавказ. Согласно официальной информации, в 21:40 российский танкер с дизелем двигался по Керченскому проливу с севера на юг, используя фарватер № 50. Во время прохождения участка между буями, корабль задел корпусом грунт. При этом "Волгонефть-214" лишь коснулся дна пролива, но не сел на мель.

Инцидент обошелся без повреждения танкера и разлива нефтепродуктов. После касания танкер переместили на якорную стоянку и осмотрели при помощи водолазов.

В пресс-службе добавили, что "Волгонефть-214" принадлежит организации "Башволготанкер шиппинг" и зарегистрировано в порту Астрахани. Дизельное топливо на нем перевозили около десятка человек экипажа.