Житель Сыктывкара портил граблями машину "автохама", пока его мать избивала жену соседа

Причиной конфликта стал неправильно припаркованный соседом автомобиль. В драке принимали участие жильцы сразу из трех квартир.

Как стало известно, в апреле текущего года в Сыктывкаре разыгралась нешуточная драка между жильцами дома по улице Ручейной. 30-летнему мужчине не понравилось, как сосед припарковал свой автомобиль и он бросил в него грабли. Жена "автохама" начала возмущаться, а мужчина уже вскочил на машину и начал на ней прыгать. В это время его мать бросилась к возмущенной соседке и начала избивать.

Неизвестно, чем бы закончился данный конфликт, если бы в дело не вмешались правоохранители. Они задержали 30-летнего дебошира и возбудили уголовное дело, теперь ему грозит тюремный срок за порчу чужого имущества.