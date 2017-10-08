Дым доходит до Большого театра: в Москве горит Дом педагогической книги

Сегодня в Москве произошло возгорание здания на Большой Дмитровке, в котором расположен Дом педагогической книги.

По предварительным данным, пожар начался с кровли дома, которую сейчас вскрывают спасатели. Подъехать к месту происшествия затруднительно, так как улица суженная, а также работе подарных препятствуют декоративные украшения и рекламные баннеры.

Очевидцы заявляют, что дым от пожара доходит до Большого театра, а возгорание получило первый уровень сложности. Роль принесённых сложностей сыграл ещё тот факт, что здание из пяти этажей довольно старинное. Площадь и ущерб от происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причину возгорания. Известно, что эвакуация из постройки не производилась.

Ранее стало известно о пожаре в Ногайском районе Дагестана, который охватил площадь в сто гектаров. Сообщается, что возгорание несло природный характер и к этому моменту полностью ликвидировано.