В Салехарде пассажирский лайнер при посадке столкнулся с птицами

Самолет, на борту которого летели 33 пассажира и 4 члена экипажа, после столкновения с птицами остался невредимым. Птицы случайным образом оказались в двигательном отсеке, но критических повреждений лайнер не получил.

Как сообщается, 6 июня в Салехарде лайнер авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицами. Судно шло на посадку и уже было на взлетно-посадочной полосе, внезапно пассажиры и члены экипажа ощутили толчки и странные звуки. Оказалось, что в двигатель лайнера попали птица. Скорее всего, это были вороны или чайки.

В авиакомпании «Ямал» рассказали, что лайнер летел из Домодедово, на борту находились 37 человек – 33 пассажира и члены экипажа. Самолет успешно совершил посадку, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. По прибытию судно проверили эксперты. Специалисты осмотрели двигатели лайнера и оценили их работоспособность. Проблем и критических поломок не нашли. После столкновения с птицами самолет отправили на следующий рейс, который тот совершил, как сообщается, без происшествий.