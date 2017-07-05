В Самарской области щенку отрубили голову лопатой на глазах у 7-летнего ребенка

Убийство щенка совершила главная управляющая по подъезду вместе со своим возлюбленным. Жестокая расправа над кутенком произошла в минувший понедельник, 4 июня.

Жители Самарской области обсуждают в социальных сетях жестокое убийство щенка в Отрадном. Как рассказала свидетельница произошедшего, главная управляющая по подъезду дома по улице Нефтяников вместе со своим сожителем совершили расправу над недавно родившимся кутенком прямо на глазах у семилетнего ребенка.

Отмечается, что мужчина взял лопату и, схватив щенка, бросил его в урну. После этого он начал размахивать лопатой и острым стороной ударил по голове щенка, отрубив ее.

Сразу же после увиденного женщина обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали, так как щенок был бездомным. Если бы у него был хозяин, который мог подать заявление, тогда бы проводили расследование. Пользователи начали распространять сообщения о жестоком убийстве щенка, чтобы владельцы были бдительными.