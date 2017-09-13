Пытались спасти 5 часов: в Омске во время урока физкультуры скончался студент

В Сибирском профессиональном колледже города Омск произошло неприятное событие с одним из учащихся. По словам заместителя директора учебного заведения, воемнадцатилетний юноша внезапно скончался во время урока физкультуры.

Известно, что когда группа, в которой находился погибший, играла в волейбол, парень внезапно упал на пол и, вероятно, подвергся эпилептическому приступу. Друзья пытались произвести реанимационные действия до приезда бригады медиков и разыскивали преподавателя по всему зданию, но так его и не нашли. Реаниматологи предпринимали попытки привести молодого человека в чувства пять часов, однако они не увенчались успехом. По предварительным данным, смерть наступила вследствие острой сердечной недостаточности. Учителя отзываются о погибшем как о примерном студенте из благополучной семьи без проблем со здоровьем. Уточняется, что парень прошёл детальный медосмотр месяц назад, проблем обнаружено не было.