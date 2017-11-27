Огромная ветка зашибла старушку во время урагана в Тамбове

5 июня пожилая горожанка скончалась после инцидента, произошедшего из-за непогоды. Представитель областного СУ СК Елена Кярсна объявила о начале проверки.

Во вторник в Тамбове бушевали гроза и ураган. 76-летняя женщина шла под ясенем на улице Николая Вирты и попала под удар огромной ветки. Оборвавшаяся часть дерева зашибла старушку и нанесла тяжелую травму. Прохожие поспешили вызвать пострадавшей "скорую помощь". Медики госпитализировали раненную пенсионерку и попытались спасти её жизнь, однако спустя несколько часов пациентка умерла.

Сотрудники Следственного комитета проверили обстоятельства происшествия. Они обратили внимание, что обломанный ясень является довольно молодым и не иссушенным. Пока у правоохранителей нет оснований подозревать коммунальщиков, обслуживающих территорию. Однако следователи намерены опросить не только свидетелей, но и работников службы. После этого СК определит - необходимо ли заводить уголовное дело.