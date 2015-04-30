В Гватемале младенец выжил после трехдневного пребывания под вулканическим пеплом

На кадрах видно, что ребенку не больше одного года, как он смог в течении трех дней оставаться живым под пеплом – остается загадкой. Младенец был завернут в одеяло, операцию по спасению малыша проводили спасательные службы.

Как сообщает издание The Daily Mail, из засыпанного пеплом дома спасатели достали живого малыша. Шансов на то, что под завалами останутся живые люди, практически не было. Однако, девочке, которой на вид не больше года, удалось выжить.

В СМИ сообщают, что младенец находился под пеплом в течении трех суток. Ее история уже названа чудом, ведь не каждый взрослый смог бы выжить в таких условиях. В Сети уже появились кадры, на которых видно, как спасатель поднимает из пепла завернутую в одеяло девочку.

Известно, что 4 июня в Гватемала случилось сильное землетрясения. Стихийных бедствий такого уровня на побережье не было уже 40 лет. Вулкан Фуэго в течении 16 часов буйствовал и извергал лаву, температура которой достигала 700 градусов по Цельсию. Близлежащие дома и машины оказались засыпаны пеплом, стихийное бедствие унесло жизни многих людей.