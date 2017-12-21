В Екатеринбурге расследуют гибель онкобольной под воротами 23-й больницы

Правоохранительные органы Орджоникидзевского района города заподозрили персонал медучреждения в неоказании помощи пациентке и запустила проверку. Так 6 июня объявила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Во вторник жители Екатеринбурга заметили онкобольную женщину, лежащую под воротами 23-й центральной клинической больницы в сотнях метров от приемного покоя клиники. На тот момент пострадавшая была жива и способна разговаривать. Но когда прибыла "скорая помощь" - признаков жизни у неё уже не наблюдалось. Свидетели добавили, что бригада осмотрела пациентку, а затем бросила её на земле.

В прокуратуре выяснили, что покойная долгое время страдал от онкологической болезни и 5 июня приходила в больницу №23 для очередного обследования. По предварительной информации, женщина прошла необходимые процедуры и собиралась уехать на такси от жилого дома напротив клиники. В этот момент её состояние резко ухудшилось. Сотрудники прокуратуры расследуют гибель горожанки и выясняют сопутствующие обстоятельства. Они намерены узнать, виновны ли медики в инциденте.