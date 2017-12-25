В ХМАО догхантеры салом убивают бездомных собак

Догхантеры пичкают сало иголками, которое потом съедают бездомные собаки и умирают. Об этом в соцсети сообщили очевидцы, которые не смогли спасти животное.

Как стало известно, в ХМАО догхантеры вышли на охоту и начали травить и убивать бездомных животных. Они "приправили" сало иголками и разбросали на беседке около храма по улице Гагарина. Именно в этом месте случайные прохожие и нашли собаку, которая в муках умирала около злосчастного сала.

Очевидцы сняли то самое сало, усеянное иголками, а также быстро попытались доставить пострадавшую собаку в ветеринарную клинику, однако пес скончался в машине. Доброжелатели предупредили владельцев собак следить за тем, что их животное ест на улице, а также выразили желание найти этих догхантеров.