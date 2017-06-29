В Татарстане девушку вынудили раздеться на ЕГЭ

В социальных сетях распространилась информация о том, что девушка во время ЕГЭ по химии в Татарстане разделась

Представители министерства образования объяснили эту ситуацию. Перед каждым ЕГЭ всех абитуриентов проверяют с помощью детектора, который определяет металлические предметы. Таким образом можно убедиться, что у поступающего нет при себе телефона или других носителей информации. В Татарстане на девушке детектор сработал и ей предложили отойти и подумать, что бы это могло быть. Так как по словам представителей из министерства часто сталкиваются с тем, что подростки забывают достать из кармана ключи или монеты.

В итоге девушка очень разнервничалась и зашла в комнату для охраны. Она сняла там свою бюстгальтер. После этого девушка вернулась, успешно прошла проверку и только тогда рассказала, что сняла верхнюю часть своего нижнего белья.

Представители министерства образования рассказали, что считают эту ситуацию ошибкой со стороны организаторов. По их мнению, увидев то, как ребенок нервничает, можно было бы предложить ей пройти детектор ручного типа.

Напомним, что недавно в Тамбовской области девушка покончила с собой из-за ЕГЭ. По слова матери умершей, ее дочь не сдала пробный ЕГЭ. После этого ребенок очень переживал. После того, как девушка была расстроена из-за плохих результатов по математике, она говорила матери, что у нее плохое предчувствие. Вернувшись домой женщина застала дочь мертвой. Правоохранительные органы ведут расследование по факту смерти молодой девушки.