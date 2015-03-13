В Смоленске убитая женщина была найдена на помойке

В Смоленске правоохранительные органы расследуют убийство. Местные жители на помойке обнаружили труп.

Возле мусора кто-то оставил шкаф. Местный житель хотел забрать его себе, но внутри он обнаружил труп убитой женщины. Сотрудники правоохранительных органов ознакомились с записями с камеры наблюдения. На них видно, как к мусорным бакам подъезжает большая машина, из которой женщина и несколько мужчин вынесли этот шкаф. Полицейские нашли подозреваемых по номерам автомобиля.

Виновной в убийстве оказалась 57-летняя женщина, которая приходилась убитой племянницей. На допросе выяснилось, что конфликт между родственниками произошел из-за жилья. Пожилая женщина позволила своим родственникам пожить у нее. После того, как те слишком надолго задержались, то хозяйка квартиры высказала свои претензии. В итоге племянница ударила тетю в области головы, после чего задушила ее подушкой. Тело убитой женщины было спрятано в шкафу.

Обвиняемая находится под стражей. Открыли уголовное дело по статье "убийство". Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.