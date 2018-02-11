В Москве полицейские-кавалеристы потребовали "выкуп" с занимающейся сексом в парке парочки

После того, как полицейские узнали о возрасте девушки, они потребовали с молодого человека "выкуп" и пообещали не привлекать к уголовной ответственности.

Как стало известно, 28 мая текущего года полицейские-кавалеристы прогуливались по Измайловскому парку Москвы, когда стали свидетелями интимной сцены. Они заметили влюбленную парочку, которая, не обращая ни на кого внимания, занималась сексом. Правоохранители потребовали у влюбленных документы и заметили, что девушке только исполнилось 17 лет. Они сразу же начали угрожать ее ухажеру уголовной ответственности за растление несовершеннолетних.

Припугнув парня, они потребовали у него "выкуп", чтобы не привлекать к ответственности. Парень отдал им золотую цепочку, стоимостью в 23 тысячи рублей, а также 500 рублей наличными. Полицейские отпустили любовников и удалились. Вскоре о произошедшем узнали правоохранители и задержали подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело, теперь они находятся под подпиской о невыезде.