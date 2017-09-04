В Москве мужчина решил изнасиловать племянницу

В Москве в правоохранительные органы обратилась 18-летняя девушка. Она жаловалась на сексуальные домогательства.

Оказалось, что девушка переехала в российскую столицу из Саратова. Она проживает в одной квартире со своей мамой и дядей. Однажды мужчина выпил немало алкоголя и напал на свою племянницу. Ее дяде решил ее изнасиловать. К счастью, девушке удалось отбиться от пьяного 50-летнего мужчины. После инцидента она тут же обратилась к сотрудникам полиции. Сейчас правоохранительных органов проводят дополнительное расследование по факту преступления. Подозреваемого в изнасиловании племянницы задержали.

Напомним, что недавно в Петербурге задержали насильника. Обратилась в полицию 53-летняя жительница Питера. Она обвинила 25-летнего молодого человека в том, что он над ней надругался. Когда правонарушителя задержали, то оказалось, что он - безработный, а также ранее парень уже был судим. По факту происшествия в полиции возбудили уголовное дело. До окончательных результатов расследования у парня подписка о не выезде.