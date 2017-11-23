В Хабаровске разъяренный муж после ссоры сбил жену на автомобиле

Примечательно, что пострадавшая супруга не стала писать заявления на мужа в полицию, так как они уже успели помириться. Девушка не получила серьезных травм.

Как стало известно, во вторник, 5 июня, в Хабаровске разыгралась семейная ссора, после которой муж сбил свою жену на машине. Отмечается, что во время поездки между супругами разразился скандал, взбешенная жена выскочила из машины и пошла в сторону тротуара по проезжей части. Внезапно в порыве ярости мужчина резко разворачивает автомобиль и несется прямо на женщину, сбивая ее около самого тротуара.

На место происшествия вызвали скорую помощь, однако оказалось, что пострадавшая получила лишь незначительные травмы. На разъяренного супруга составили протокол, а писать заявление его жена отказалась, так как в момент оформления ДТП они уже успели помириться.