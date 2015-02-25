В Китае взрыв на шахте: есть жертвы, спасатели вытаскивают выживших из завалов

Сегодня в северо-восточной части Китая произошёл взрыв на территории одной из шахт. Предварительно сообщается о гибели одиннадцати сотрудников и ранениях ещё девяти шахтёров.

В одиннадцать часов дня по московскому времени стало известно о детонации взрывчатки, которая транспортировалась грузовой машиной на шахту. Известно, что под завалами на данный момент находится двадцать пять рабочих. Спасательная служба, приехавшая на место происшествия, смогла связаться с пострадавшими и занялась освобождением шахтёров. Все пострадавшие доставлены в больницу, с ними уже работают врачи. Подробности инцидента уточняются, на месте работают представители полиции.

Ранее сообщалось о взрыве баллона с газом в одном из поселений Омска, вследствие которого многодетная семья получила серьёзные ожоги. Обвиняемый, заправщик на одной из омских АГЗС, взял на себя ответственность в случившемся инциденте и полностью признал свою вину.