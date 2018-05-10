В Подмосковье старшеклассник изнасиловал ребенка

В Подмосковье в полицию обратилась мать потерпевшего. Правоохранительные органы ведут раследование.

Женщина написала заявление на 13-летнего мальчика. По ее словам, ученик школы изнасиловал несколько раз ее 10-летнего сына, который учится в третьем классе. Правоохранительные органы стали проводить проверку и искать доказательства тому, что слова данные женщины достоверны. Сотрудники полиции также выяснили, что подозреваемы растет в неблагополучной семье: он воспитыется без отца, а мать 13-летнего мальчика является безработной.

Напомним, что недавно в Британии 11-летний мальчик изнасиловал 7-летнего соседа. Мать потерпевшего заявила, что ее сын возвращался домой в напуганном состоянии и в потрепанном виде. Родители жертвы изнасилования обратились в правоохранительные органы. 11-летнего насильника задержали. Также к делу привлекли психологов.