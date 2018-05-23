В Петербурге два старшеклассника ограбили ребенка

В Петербурге задержаны два подростка. Они напали на ребенка из младших классов и ограбили.

Сообщается, что одному из обвиняемых 17 лет, второму - 15 лет. Известно, что они с целью грабежа напали на ребенка, который учится в младших классах. Согласно информации следствия, два парня в переулке увидели ребенка, когда он прогуливался. Они не скрывая своих целей отняли у него телефон и портативную колонку для проигрывания музыки. Родители потерпевшего заявили, что общая сумма украденного составляет 16 тысяч рублей.

Правоохранительные органы нашли подозреваемых. Они задержаны. Возбудили уголовное дело по статье "кража". Все похищенное было возвращено владельцам.

Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле подросток украл ящик с деньгами, которые давали на пожертвование. Сообщается, что он вошел в магазин, где стоял ящик. Он попросил продавца дать ему бутылку воды. Тогда, когда продавец отвлеклась, парень украл деньги. По информации следствия, средства должны были направить на помощь онкобольным детям. Правонарушителя зафиксировала камера наблюдения. Полиция ведет расследование.