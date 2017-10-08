Горящий ТЦ "Порт" может обрушиться - МЧС

Это может произойти из-за высокой температуры и сильного задымления, которые мешают устранению пожара. Сейчас спасатели стараются обеспечить безопасность соседних зданий.

Как рассказали сотрудники МЧС, в настоящий момент в загоревшемся торговом центре "Порт" в Казани существует реальная угроза обрушения. Из-за того, что потушить пожар сотрудникам МЧС мешает высокая температура и сильное задымление, здание в любой момент может рухнуть. Отмечается, что огонь продолжает бушевать на первом этаже торгового центра.

Напомним, ранее очевидцы произошедшего в ТЦ "Порт" сообщили о том, что перед пожаром они услышали громкий хлопок и сработала сигнализация. Также стало известно, что по факту возгорания в ТЦ возбуждено уголовное дело.