В Берлине эвакуировали школу из-за угрозы для жизни учащихся

В одном из общеобразовательных заведений Берлина было объявлено об эвакуации учащихся и сотрудников школы.

Причиной оказалось появление в учреждении группы мужчин, у которых было оружие. Правоохранительные органы получили анонимное заявление о подозрительных лицах от человека, находящегося вне учебного заведения. Прибывшая полиция сразу вывела всех находящихся в школе на улицу и оцепила близлежащую территорию для поимки потенциальных преступников.

На данный момент известно, что поисковая операция продолжается, как в самом здании, так и вокруг него в радиусе нескольких километров. Злоумышленники, которые являются потенциальной угрозой для жителей Берлина, пока не найдены.

Ранее сообщалось, что вследствие начавшегося возгорания в одном из корпусов торгового центра Казани было эвакуировано двадцать сотрудников, в их числе служба безопасности комплекса, жертв и пострадавших нет.