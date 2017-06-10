В Омске задержали похитительницу коляски

В Омске молодая жительница Черлака украла коляску прямо из поликлиники.

Потерпевшая тут же обратилась в полицию. Она объяснила, что оставила коляску в поликлинике, пока шла на прием со своим ребенком к врачу. Выяснилось, что ее коляска стоимостью 19 тысяч рублей уже продавалась на одном из сайтов для объявлений. Мужчина, который занимался ее продажей объяснил, что вещь принесла ему его давняя знакомая. Сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнюю воровку. Оказалось, что она умышленно приехала в Омск, чтобы выбрать для кражи в поликлинике самую дорогую по стоимости коляску. Девушка задержала. Открыли уголовное дело по факту преступления. Коляску вернули владелице.

Напомним, что недавно в Ивановской области женщина обратилась в полицию по поводу кражи. Выяснилось, что из ее сарая пропал мопед и набор строительных инструментов. Правоохранительные органы нашли вора: им оказался 51-летний мужчина. Во время допроса он не отрицал своей вины и написал заявление, в котором полностью сознался в преступлении. В его отношении открыли уголовное дело по статье "кража".