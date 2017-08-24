Сначала он напал на 45-летнюю женщину в парадной дома, однако та смогла от него освободиться, а позже попытался вступить в интимную связь с молодой девушкой, однако и та смогла отбиться.

Сотрудники Главного управления МВД по Республике Башкирия сообщают о случае, в ходе которого в Уфе студент попытался, но не смог изнасиловать двух женщин. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент произошел в ночь на 5 июня. По подозрению в нарушении правопорядка и покушении на изнасилование задержан 22-летний уроженец Таджикистана.

Одна из жертв, женщина среднего возраста, рассказала, что злоумышленник напал на нее в подъезде многоэтажного дома. Она же подняла громкий шум, чем испугала его и заставила убежать. Тем не менее, на этом он свои попытки не закончил и начал приставать к молодой девушке, которая попалась ему на глаза в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Менделеева. Она также смогла уйти от нападавшего студента, и, как и предыдущая жертва, вызвала полицию.