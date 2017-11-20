104-летняя жительница Хабаровска едва не устроила газовую катастрофу в доме

Отмечается, что запах газа смутил жильцов дома 7А по улице Олега Кошевого, потому они и вызвали экстренные службы. Благодаря их бдительности удалось предотвратить серьезную катастрофу.

Как стало известно, в Хабаровске жильцы дома услышали странный запах газа в подъезде и вызвали сотрудников экстренных служб. Когда они прибыли на место ЧП, то сразу же обнаружили запах за запертой дверью. Соседи рассказали, что в квартире живет 104-летняя женщина, которая является ветераном войны. Дверь она не открывала, потому сотрудникам МЧС пришлось проникнуть в квартиру через окно.

Ошеломленная пенсионерка и не подозревала, что могла спровоцировать страшную катастрофу, так как запаха газа она не чувствовала. Она рассказала, что выключила газ и ушла в другую комнату, однако, как оказалось, он не прекращал выходить.

Газовики проветрили кухню, осмотрели все помещение и соседние квартиры, а также территорию на расстоянии 50 метров. Из-за нарушения правил безопасности экстренные службы поставили заглушки на газопровод и отключили печь, теперь они ищут родственников ветерана войны, чтобы решить вопрос о дальнейшем безопасном использовании газового оборудования.