Приморец изнасиловал пенсионерку

В Приморье задержан мужчина, который надругался над пенсионеркой. Правоохранительные органы нашли необходимые доказательства.

Согласно информации следствия, мужчина выпил и находился в нетрезвом состоянии. Он проник в чужое жилье, чтобы обокрасть людей. В итоге в одной из комнат он заметил пожилую женщину. Состояние ее здоровья не позволяло ей сопротивляться и мужчина надругался над пенсионеркой. При этом он угрожал ей расправой. Правоохранительные органы задержали преступника. Своей вины на допросе он не отрицал. Все доказательства сотрудники полиции передали на рассмотрение в суд.

Напомним, что недавно в Ленобласти мужчина изнасиловал свою тещу. Сообщается, что он зашел в гости к пожилой женщине, которая проживала в частном доме. В результате ссоры он изнасиловал ее. Сотрудники полиции задержали обвиняемого. Он подтвердил свою вину. Все нужные доказательства обнаружили полицейские. Теперь суд рассматривает дело и принимает решение касательно меры наказания за данное преступление. К слову, обвиняемому полные 63 года.