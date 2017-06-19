В Ульяновске из-за долга парень решил убить пенсионерку

В Ульяновске осудили парня за то, что он решил убить пенсионерку. Выяснилось, что это случилось из-за конфликта по поводу долга.

Правоохранительные органы узнали, что молодой человек должен был пожилой женщине определенную сумму денег. Пенсионерка поссорилась с ним по этой причине. В эту же ночь, когда произошел конфликт, должник проник в дом пенсионерки через окно. При себе у него был деревянная палка с гвоздем, с помощью которой он избивал женщину. После происшествия пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, она отправлена на лечение.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы. Это время он проведет в колонии строгого режима.

Напомним, что недавно в Хабаровске "гадалка" обманула пожилую женщину. Она убедила пенсионерку в том, что на ней и ее родных есть порча. Пенсионерка по просьбе мошенницы вынесла ей в пакете 180 тысяч рублей. В итоге "гадалка" стала втирать ей в глаза странное вещество, от которого у женщины все помутнело. Тогда мошенница ударила пенсионерку и забрала деньги. Сотрудники полиции задержали преступницу, она подтвердила свою вину. За правонарушение она ответит двумя годами условного заключения.