В Мончегорске мужчина убил нежеланного гостя

В Мончегорске правоохранительные органы привлекли к ответственности мужчину. Он обвиняется по статье "убийство по неосторожности".

Согласно информации следствия, к обвиняемому в гости зашел знакомый. После определенного времени общения хозяин квартиры попросил гостя уйти, на что он получил категорический отказ. Убийца в ответ на это стал избивать приятеля. Он нанес ему тяжелые удары по голове и всему телу, а после этого вывел на порог, где тот упал и ударился об лестничную клетку. От закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший умер на месте происшествия. Теперь у обвиняемого подписка о не выезде, а правоохранительные органы продолжают расследование и выбирают меру наказания.

Напомним, что недавно в Омске в огороде мужчина нашел труп бывшего мужа его супруги. Женщина ему рассказала, что двадцать лет назад убила мужа и попросила мужчину не рассказывать об этом. По поводу этого он все равно обратился в правоохранительные органы. На допросе женщина рассказала, что двадцать лет назад ее на то время супруг пришел домой пьяным и стал ее оскорблять, избивать. Ей это надоело и она убила его топором. Семьи у убитого не было, поэтому ей удалось просто закопать труп в огороде и умалчивать о произошедшем.