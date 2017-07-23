В Домодедово иномарка вылетела на тротуар и сбила троих подростков

Вечером в понедельник, 4 июня, трое подростков в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. ЧП произошло из-за того, что водитель иномарки нарушил ПДД и выскочил на тротуар.

Как стало известно, в Домодедово иномарка выскочила на тротуар и врезалась в толпу подростков. От удара пострадавших разбросало по разным сторонам, очевидцы сразу же подбежали к подросткам и вызвали скорую. Как оказалось, водитель иномарки решил нарушить ПДД и попытался проскочить на желтый сигнал светофора, однако ему помешала выехавшая из-за поворота легковушка.

Пытаясь избежать столкновения, водитель иномарки выкрутил руль, врезавшись в машину и вылетев на тротуар. Именно в этот момент там проходили трое подростков. К счастью, в страшном ДТП подросткам удалось выжить, они отделались сотрясением мозга и переломами.

Сейчас они находятся в больнице. О состоянии здоровья сбившего их водителя ничего не сообщается.