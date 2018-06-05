В Казани разбушевался пожар в ТЦ "Порт"

Отмечается, что в пожаре никто не пострадал. Из здания торгового центра были экстренно эвакуированы более 20 человек персонала и охраны.

Как стало известно, во вторник, 5 июня, в Казани по непонятным причинам загорелся торговый центр "Порт". Огонь распространился по первому этажу торгового центра, прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали персонал и охрану, жертв удалось избежать. В настоящий момент возгоранию присвоен четвертый ранг сложности, его площадь достигает 20 квадратных метров.

На месте работают более 80 пожарных и 21 единица техники, локализовать пожар пока не удалось. Причины возгорания до настоящего времени остаются неизвестными, после тушения в МЧС дадут комментарии по факту ЧП.