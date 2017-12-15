В Петербурге девушка зашла в гости и была изнасилована

В Петербурге первокурсница одного из местных вузов была доставлена в больницу. Сообщается, что девушка была изнасилована.

Согласно информации следствия, девушка отправилась в гости к своему знакомому. В его квартире они общались и пили алкогольные напитки. Когда девушка опьянела, то молодой человек ее изнасиловал. После этого она поспешила уйти с места происшествия. Врачи диагностировали потерпевшей эктопию шейки матки и отправили домой на лечение. Правоохранительные органы задержали обвиняемого. Оказалось, что раньше он к уголовной ответственности не привлекался, а также то, что он нигде не работает. Сейчас он задержан и принимается решение о мере наказания.

Напомним, что недавно в Ленобласти мужчина изнасиловал свою тещу. Сообщается, что 63-летний мужчина пришел в гости к теще в ее частный дом. Там он поссорился с женщиной и стал ее избивать. После этого он надругался над пенсионеркой. Сотрудники полиции нашли все нужные доказательства по факту этого происшествия. Правоохранительные органы проводят дополнительные расследования. Выяснилось, что обвиняемый уже отбывал наказание по статье "убийство".