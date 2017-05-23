В Башкирии пенсионера осудили за оружие

В Башкирии задержали пожилого мужчину. У него обнаружили боеприпасы.

Известно, что все найденное полицейскими принадлежало умершему брату задержаного. Вот только мужчина решил не обращаться в правоохранительные органы и продолжал хранить боеприпасы у себя дома, не имея на это лицензии. Также полицейские помимо патронов обнаружили у 69-летнего пенсионера гранаты. При задержании он не отрицал своей вины. Мужчину осудили и приговорили к условному заключению на 2 года. К слову, он обязанвыплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, что недавно в Британии пенсионер отомстил соседу фекалиями. Пожилой мужчина обидился на товарища и с помощью распылителя через отверстие для почты забрызгал его жилье "экспериментами". Потерпевшему пришлось делать ремонт, а также пострадал дорогой ковер. Обвиняемому присудили 80 часов исправительных работ. Судья запретил ему близко приближаться к дому потерпевшего и отметил, что за 30 лет его работы в суде, это преступление самое страшное.