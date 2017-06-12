Полиция продолжает задерживать активистов, участвовавших в акции «Он нам не царь», в Питере задержали координатора Навального

Денис Михайлов был задержан 4 июня в Питере за свою причастность к акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая.

Со времен проведения нашумевшей акции Алексея Навального прошел уже месяц, однако полиция продолжает задерживать активистов, которые приняли в ней участие. Так, к примеру, в Санкт-Петербурге задержали Дениса Михайлова, который был координатором штаба Алексея Навального.

О задержании стало известно от самого активиста, который сообщил об этом в социальной сети Twitter. Сейчас Михайлов находится в 76 отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что имеют доказательства вины Михайлова по делу об акции «Он нам не царь». Полиция составила протокол по факту повторного нарушения правил массовых мероприятий.

По словам адвоката активиста Аркадия Чаплыгина 5 июня пройдет судебное заседание по этому делу, где Денису Михайлову будет предъявлено официальное обвинение. До суда мужчина будет находится под стражей.