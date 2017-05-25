В Лондоне осудили одну из самых юных террористок

Сафау Боулар всего 18 лет. Она обвиняется в том, что подготавливала террористическую атаку на Британский музей. В Олд-Бейли прошло судебное заседание по делу одной из самых юных террористок, которая стала сторонницей незаконной организации ИГ, которая запрещена в Российской Федерации.

Девушку обвиняют в том, что она подготавливала 2 террористические атаки, а также пыталась переехать в Сирию, чтобы там присоединится к террористам. Представители следственной группы рассказали о том, что в планах у Сафау Боулар были нападения, которые она хотела провести вместе с Навидом Хуссейном. У террористов был автомат и гранаты, которые они планировали применить.

Известно, что Навиду Хуссейном 30 лет и он является членом ИГ. С ним девушка познакомилась в социальных сетях. На время их знакомства Сафау было 16 лет. Спустя всего 3 месяца пара начала встречаться. Сафау и Навид называли свои отношения «исламским онлайн-браком». По словам прокурора, который выступил в суде, подсудимая планировала выйти замуж за своего возлюбленного и уехать в Сирию, чтобы совершить террористический акт.

Известно, что старшая сестра Сафау немного раньше призналась в том, что пыталась совершить нападение с помощью ножа в Лондоне. Мать девушки также заявила о том, что помогала дочери.