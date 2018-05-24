Ленобласти зять изнасиловал свою тещу

В Ленобласти правоохранительные органы задержали мужчину. Согласно информации, он надругался над своей тещей.

Сообщается, что это произошло 2-3 июня. Известно, что 63-летний мужчина пришел в частный дом, где жила его теща. Он поссорился с пожилой жениной. В ходе ссоры он начал ее избивать, после чего изнасиловал ее. Сотрудники полиции выяснили, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Он отбывал наказание за убийство. Все доказательства преступления были найдены. Теперь правоохранительные органы проводят дополнительное расследование и выясняют все обстоятельства.

Напомним, что в Тобольске пенсионеры устроили поножовщину ради джин-тоника. Обвиняемый находился в своей комнате в специальном интернате, когда выпивал напиток. Его товарищ попросил поделиться с ним, на что получил стаканчик джин-тоника. После этого мужчина захотел еще и начал требовать напиток, толкнув друга. Обиженный пенсионер ответил на это ударом ножом. Сотрудникам полиции он заявил, что никогда бы не бросился бы с ножом первым, если бы его не толкнули.