Житель Смоленска едва не погиб от сабли ревнивого мужа соседки

Мужчину едва не убили за то, что он решил помочь своей знакомой. Его помощь не понравилась мужу женщины, потому он и схватился за саблю.

Как стало известно, в понедельник, 4 июня, житель Сафоновского района Смоленской области обратился в полицию и сообщил о том, что его едва не убил ревнивый муж соседки. Выяснилось, что пока ее 47-летний муж распивал спиртные напитки, женщине потребовалась помощь по хозяйству, потому она и обратилась к соседу.

Как только работа была окончена, появился муж женщины и закатил скандал. Он начал кричать, что сейчас набросится на соседа и угрожал ему физической расправой, а затем выхватил саблю и начал ей размахивать.

Добродушному соседу удалось скрыться, после чего он сразу пошел в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, теперь ревнивому мужу грозит до двух лет лишения свободы.