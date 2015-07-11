В США учительница преподавала анатомию и переспала с учеником

В США взята под арест 34-летняя учительница, которая имела интимную связь со школьником.

Женщина была арестована за подозрение в том, что у нее был секс с учеником школы. Предварительно, это случалось несколько раз. Один такой случай уже подтвердили сотрудники полиции, предоставив все доказательства. 12 июня состоится окончательное слушание по этому делу, где судья вынесет вердикт. Однако молодую учительницу уже поспешили уволить из учебного заведения.

После ареста женщина заплатила 50 тысяч долларов в качестве залога. Теперь у нее подписка о не выезде из штата. Также ей запретили иметь любой контакт с несовершеннолетними людьми.

Напомним, что недавно в США учителя обвинили в сексе с несколькими школьницами. Известно, что он проработал в школе около 15 лет и даже был удостоен звания "учитель года". По информации следствия, он имел интимную связь с тремя школьницами. Также есть доказательство в виде сообщения, где мужчина предлагает одной из учениц встретится в школе.