В Екатеринбурге в страшном ДТП с автобусом и легковушкой пострадали 24 человека

В результате ДТП травмы получили 24 человека, трое из которых в настоящий момент пребывают с тяжелом состоянии. Информации о погибших не предоставляется.

Как стало известно, в понедельник, 4 июля, на Сибирском тракте Екатеринбурга произошло страшное ДТП с большим количеством пострадавших. Отмечается, что легковушка на полной скорости врезалась в пассажирский автобус, в котором на момент удара находились 30 человек. В результате столкновения у легковушки разорвало кузов, автобус же перевернулся и скатился в кювет.

На место происшествия тут же отправились сотрудники МЧС, которые помогли пассажирам быстро покинуть перевернувшийся автобус и предотвратили возгорание двух пострадавших машин, также очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

По предварительным данным, за рулем легковушки находился пьяный водитель, именно поэтому он не смог справится с управлением, ему удалось выжить. В настоящий момент в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, позднее будет известно о причинах ДТП.