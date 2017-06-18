В Германии задержали буддистского монаха из Таиланда, подозреваемого в хищении средств

Чамнонг Тхаммачари, который был известен под буддийским именем Сангхи Пхра Пхромметхи, был арестован сотрудниками правоохранительных органонов Германии в одном из немецких аэропортов.

Монах выступал подозреваемым в деле о хищении средств, которые были отложены верующими на ремонт монастыря. Буддисту удалось скрыться от представителей таиландских органов правопорядка за считанные минуты до их прибытия.

Чамнонга Тхаммачари должны были арестовать еще 24 мая, однако ему удалось удачно пересечь кордон Таиланда и скрыться за границей. Как выяснило следствие, буддистский монах сначала уехал в Лаос, после чего побывал в Камбоджу, а потом отправился во Вьетнам, где через Катар решил перебраться в Германию. Однако уже в Германии его удалось поймать. Власти Таиланда отправили сводку о сбежавшем преступнике в Интерпол.

Известно, что кроме Сангхи Пхра Пхромметхи полицейским удалось арестовать еще 7 человек, связанных с этим делом. 6 из них были монахами. Однако после того, как их задержали и предъявили обвинения, члены Совета буддийской сангхи провели специальный обряд, чтобы лишить преступников священного сана.