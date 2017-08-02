В Великобритании пенсионер отомстил другу фекалиями

В Великобритании 70-летнего мужчину приговорили к 80 часам исправительных работ и условному сроку в три недели. Причина - его месть товарищу.

По информации издания "Braintree & Witham Times", мужчина обиделся на товарища и решил ему отомстить. В свой контейнер он на протяжении нескольких недель копил "эксперименты". После этого он подошел к дому друга и с помощью распылителя через отверстие для получения корреспонденции он забрызгал дом фекалиями. В итоге потерпевшему нанесли серьезный материальный ущерб: ему пришлось делать ремонт, а также испортился дорогой ковер.

Суд приговорил пенсионера к 80 часам исправительных работ, а также ему запретили близко подходить к дому потерпевшего. Судья заявил, что за все тридцать лет его работы это самое страшное преступление.

Напомним, что в Тобольске пенсионеры устроили поножовщину за джин-тоник. По информации следователей, пенсионер сидел в комнате в специальном интернате, выпивая джин-тоник. К нему зашел приятель и попросил угостить его напитком, на что мужчине не отказали и немного налили. В итоге товарищу обвиняемого стало мало и он начал требовать еще, после чего толкнул мужчину. Обиженный пенсионер напал на товарища с ножом. На допросе он заявил, что если бы его не толкнули, то он бы не взял нож в руки.