Над поселком Стрельна в Питерской области заметили неопознанный летающий объект

Пилот, летевший по рейсу №027, заметил в небе над Санкт-Петербургом НЛО. Об этом он сообщил в УМВД по Петроградскому району. Специалисты проверили место происшествия.

Известно, что неопознанный летающий объект заметили на высоте 1500 метров над поселком Стрельна в Питерской области примерно в 21:10. Пилот пассажирского самолета «Санкт-Петербург – Москва» заметил НЛО в 1 километре от своего авиалайнера.

По мнению скептиков, НЛО могло быть очередным беспилотников, однако 3 июня никаких мероприятий на этой территории не проводилось. Однако и специалисты никакого НЛО не обнаружили, когда обследовали территорию.

Сотрудники УМВД проводят проверку на счет того запускал ли кто-то несанкционированно летательный аппарат.