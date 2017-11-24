В Нижнегородске мужчина убил жену и пил возле ее трупа

В Нижнегородске мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. С обвинениями в убийстве он не согласился и подал заявление в апелляционный суд.

Согласно информации следствия, обвиняемый жил в гражданском браке с женщиной. Однажды они вместе выпивали спиртные напитки. После возникновения ссоры мужчина ударил в грудь ножом свою возлюбленную. От тяжелого ранения пострадавшая умерла на месте происшествия. После ее смерти мужчина не удосужился убрать труп, а продолжал выпивать рядом с телом. Спустя несколько дней он признался в том, что сделал, своему соседу. После этого он сам обратился в правоохранительные органы и сдался под стражу.

Суд присудил ему за убийство женщины 11 лет лишения свободы. Вот только такое наказание его не устроило и он подал заявление в апелляционный суд. После рассмотрения жалобы обвиняемого ничего не изменилось: мера наказания осталась такой же.

Напомним, что в Невинномысске девушка инициировала свое изнасилование. Она испортила свою одежду и нанесла себе телесные повреждения, чтобы обвинить своего друга в изнасиловании. Полицейские разоблачили обманщицу. Она призналась, что просто ревновала мужчину и решила ему так отомстить. Теперь она ответит за свои ложные показания шестью месяцами лишения свободы условно.