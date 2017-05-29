Теперь обстоятельства их смерти пытаются выяснить сотрудники СК. Стоит отметить, что труп одного был вытащен из Малой Невки, а тело второго нашли в Невской губе рядом с Канонерским островом.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого из воды в Санкт-Петербурге выловили двоих утопленников без ступней и кистей рук‍. Согласно информации, которую они передают, личности погибших до сих пор не установлены. Между тем, правоохранители утверждают - на их телах найдены следы насильственной смерти, а значит есть преступник или группа таковых, которые лишили их жизни.

Примечательно, что оба утопленника - мужчины, каждому из них на вид не более 40 лет. У одного из них была полностью отрублена левая рука, не хватало кисти правой, также не было ступней. Другая жертва также была изувечена - на ее ногах присутствовали рубленные раны. По версии сотрудников МВД, убийства двоих утопленников могут быть связаны, хотя и была небольшая разница во времени, когда их нашли.