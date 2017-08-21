На севере Питера горит перевернутая фура с асфальтом, есть 1 пострадавший

Очевидцы рассказали о том, что из-за перевернутого грузовика, недалеко от торгово-развлекательного центра «Мега Пернас» образовалась пробка длиной в 2 километра.

Инцидент произошел на одной из кольцевых дорог на севере Питера. Причин пока не уточняется. Информации о пострадавших тоже нет. Фура с асфальтом перевернулась в 12:57. Место вокруг происшествия огородили. Крупные черные клубки дыма поднимаются в воздух.

Водителям приходится объезжать фуру, что стало проблематичным, из-за этого образовалась пробка, длина которой достигла 2 километров. Автомобили объезжают место с разгоревшимся асфальтом и фурой с максимальной скоростью 7 км/час.

На место происшествия уже выехали 2 цистерны Пожарно-спасательной части № 147. На данный момент известно, что движение восстановили. Оперативные службы, которые приехали работать над инцидентом, сообщили, что в аварии есть 1 пострадавший.