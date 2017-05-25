В Якутске неадекватная «яжемать» избила школьников на детской площадке

Неадекватная мать набросилась на несовершеннолетних детей и начала их избивать, при этом поливая отборным матом. В полиции подтвердили, что по факту избиения школьников поступило заявление от матери одного из пострадавших.

Как стало известно, в воскресенье, 3 июня, жительница Якутска выскочила на улицу и принялась избивать несовершеннолетних детей, таким образом она хотела наказать обидчиков своего сына. Очевидцы засняли все происходящее на видео и опубликовали в сети.

На кадрах видно лежащего на земле маленького мальчика, очевидно, «яжемать» уже провела с ним «воспитательную» беседу. Один из мальчиков попытался доказать разъяренной матери, что ее сын первым начал избивать какого-то ребенка по голове бутылкой, однако она опять встала на защиту своего дитя и с силой ударила школьника так, что он упал на землю Сразу же после этого ребенок начал плакать и кричать, говоря о том, что он даже пальцем не тронул сына «яжематери», однако его слова ее вовсе не убедили.

Проходящий мимо мужчина сделал женщине замечание, напомнив, что она не имеет никакого права избивать чужих детей, а также отметив, что он может вызвать полицию. В ответ на это «яжемать» разразилась матерной тирадой и удалилась.

В полиции подтвердили, что к ним обратилась мать 8-летнего мальчика и сообщила о том, что на детской площадке его избила неадекватная женщина, в связи с чем ведется проверка.