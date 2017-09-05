В Невинномысске девушка стала "изнасилованной" из-за ревности

В Невинномысске девушка написала заявление в полицию, в котором она обвиняет знакомого в изнасиловании.

Согласно информации следователей, 26-летняя девушка пожаловалась на изнасилование и показала несколько повреждений на ее теле и одежде. После длительного расследования представители правоохранительных органов выяснили, что "потерпевшая" солгала сотрудникам полиции. На допросе она призналась, что просто ревновала мужчину к посторонним женщинам и решила таким образом ему отомстить. В наказание за ложные показания суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы условно.

Напомним, что недавно в Азии четверо мужчин изнасиловали и убили 21-летнюю девушку. Сообщается, что убитая проводила время с подругами в баре, где транслировали Лигу чемпионов. Ее подругам показалось, что подошедшие мужчины знакомы с пострадавшей, из-за чего они не побоялись оставить ее в баре. В итоге камеры наружного наблюдения зафиксировали, как девушку выносят из заведения. Предварительно, ей подмешали в напиток наркотические вещества. В тот же день нашли ее тело, на котором обнаружили следы насильственной смерти. Обвиняемых задержали, свою вину они полностью признали.