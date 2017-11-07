В Подмосковье были пощихены дети из дома сирот

По предварительной информации, женщина украла детей из дома сирот, после чего скрылась.

Согласно информации следователей, подозреваемая взяла своих детей на прогулку из дома сирот. Сообщается, что они были туда направлены на временное проживание. После прогулки она усадила детей в свою иномарку и скрылась в неизвестном направлении. Официального подтверждения о фактах происшествия еще нет. Известно, что правоохранительные органы проверяют на достоверность жалобу сотрудников дома сирот и ведут свое расследование.

Напомним, что недавно в Липецке был похищен четырехлетний мальчик. Сообщается, что родители ребенка развелись, после чего в суде его мать добилась того, что отец мог лишь изредка видеться с сыном. Вот только тогда, когда она вернулась однажды домой, вместо сына и бывшего супруга ее ожидала записка от похитителя. Теперь женщина подозревает своего бывшего мужа в похищении ребенка. Предполагают, что его могли увезти на юг страны. Правоохранительные органы занимаются поиском ребенка и его отца.