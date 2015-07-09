Под Омском бизнесмен погиб из-за нераскрывшегося парашюта

Сильный ветер запутал стропы, в результате чего предприниматель Михаил Шевелев совершил жесткое приземление. Через несколько часов он умер в больнице.

Сотрудники СУ Следственного комитета России по Омской области сообщают о случае, в ходе которого крупный 44-летний бизнесмен Михаил Шевелев погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован несколько дней назад, 2 июня.

Речь идет о владельце ООО "Фирма Интегро Трейд". Предприниматель был подготовлен к прыжку посредством специального инструктажа. В указанный день примерно в 13:00 самолет вместе с ним и еще несколькими парашютистами поднялся в воздух. Один за другим они совершили прыжки над аэродромом в селе Поповка. У Шевелева парашют не раскрылся, поэтому он с высоты упал на землю.

Врачи диагностировали у него множество серьезных травм, а также травматический шок 3-й степени. Теперь в деле разбираются сотрудники СК, на данный момент проводя допрос с пилотом самолета.